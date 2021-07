Liliana Cá na final do lançamento do disco

Liliana Cá está apurada para a final do lançamento do disco dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, depois de esta madrugada, no Estádio Olímpico, ter lançado a 62,85 metros.





A portuguesa não conseguiu alcançar a marca de referência de qualificação direta (64,00), mas avança como uma das melhores abaixo desse registo, com a oitava melhor marca de todas as qualificadas para a final. Note-se que apenas duas atletas conseguiram superar os 64,00 metros, com a norte-americana Valarie Saallman a chegar aos 66,42 metros, ao passo que a indiana Kamalpreet Kaur fez a marca exata.De fora fica a outra portuguesa na mesma prova, Irina Rodrigues, que não passou dos 57,03, bem longe da sua melhor marca do ano (62,95) e da marca de qualificação direta.A decisão do disco está marcada para o meio dia (hora de Lisboa) de segunda-feira.