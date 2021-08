há 1 horas 11:17

Sexta melhor em 2021

A título de curiosidade, Liliana Cá tem a sexta melhor marca de todas as atletas presentes na final, com os seus 66,40 conseguidos este ano. Nota para o facto de Jorinde van Klinken, a destacada líder mundial do ano (com 70,22!) nem sequer se ter apurado para a final - fez somente 61,15.