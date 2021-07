Mamona aponta a novo recorde nacional: «São cinco anos à espera, estou a valer muito mais»

Resolver à primeira e descansar depois. Foi esta a mentalidade de Patrícia Mamona para as qualificações do triplo salto, onde com a quarta melhor marca no concurso (14.54 metros) conseguiu o apuramento direto. Agora com a presença na final no bolso, a triplista portuguesa vai relaxar e alinhar a mente e corpo para tentar bater o seu recorde nacional na final, que por agora está fixado em 14.66.





"[Sensações] Positivas, foi uma qualificação muito mental a nível pessoal. Tinha de focar muito no meu salto, não em saltar muito, mas tentar qualificar à primeira. Fiz isso nos Campeonatos da Europa e vim aqui com essa mentalidade. Queria qualificar-me rapidamente para descansar para a final, para na final dar tudo. Normalmente há mais pressão nas qualificações. É um jogo muito mental e psicológico. Saí feliz com a qualificação e já estou a pensar na final", disse, à RTP.Daqui até domingo, numa final marcada para 12h20, Mamona já sabe o que tem de fazer "Vou ter de pensar em relaxar. Descansar um bocadinho e focar naquilo que quero. A melhor marca de sempre. São cinco anos à espera, estou a valer muito mais do que 14,66. Obviamente lutar pela melhor qualificação e representar Portugal da melhor maneira".