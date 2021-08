Marcell Jacobs campeão olímpico dos 100 metros com novo recorde europeu

O italiano Marcell Jacobs é o novo campeão olímpico dos 100 metros e com um novo recorde europeu: 9,80! Horas depois de já o ter batido nas meias-finais, na altura superando a marca que pertencia a Francis Obikwelu e Jimmy Vicaut (com 9,84, a superar os anteriores 9,86), o italiano dominou a prova do hectómetro de forma sensacional, surpreendendo tudo e todos numa final na qual Fred Kerley foi segundo (9,84) e o canadiano Andre de Grasse terceiro (9,89).