Nelson Évora: «É o adeus aos Jogos Olímpicos. À carreira, não»

O português Nelson Évora, campeão do triplo salto em Pequim2008, despediu-se esta quarta-feira de edições de Jogos Olímpicos à sua quarta participação, rejeitando dar por terminada a carreira no atletismo.

"É o adeus aos Jogos Olímpicos. À carreira, não está em cima da mesa ainda. Aos Jogos é, sem dúvida. Tenho 37 anos e acho que tenho de fazer já um percurso de saída", sublinhou Nelson Évora, na zona mista do Estádio Olímpico.

Nelson Évora tinha acabado de ficar afastado da final do concurso que venceu há 13 anos, após se ter lesionado no primeiro salto e conseguido depois 15,39 metros, que o deixaram no 27.º e último lugar.

"Não tenho nada a provar. Queria divertir-me, o que me deixou mais emocionado foi que logo o primeiro ensaio correr como correu e não poder desfrutar da prova", lamentou.

Aos 37 anos, e três meses depois de ter sido operado ao joelho esquerdo, Nelson Évora não foi além de 15,39 e dois saltos nulos, falhando a qualificação para a final, reservada para quem saltasse, pelo menos, 17,05 metros ou para os 12 melhores.

Nelson Évora chegou aos seus quartos Jogos Olímpicos, depois do ouro em Pequim'2008, do sexto lugar no Rio'2016 e do 40.º posto em Atenas2004, tendo 15,93 metros como melhor marca do ano.

O campeão da Europa em pista coberta, em 2015 e 2017, e ao ar livre, em 2018, tem como recorde pessoal 17,74 metros, alcançados em Osaka, no Japão, onde se sagrou campeão do mundo, em 2007.