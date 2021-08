Nelson Évora felicita Pichardo pelo ouro e destaca "bingo para Portugal"

Sentado nas bancadas do Estádio Olímpico junto da restante comitiva portuguesa, Nelson Évora viu ao vivo o título de Pedro Pichardo no triplo salto e, através das redes sociais, já deixou uma mensagem de felicitações. "Muitos parabéns, Pedro", escreveu o campeão olímpico da mesma prova em 2008, numa publicação na qual enalteceu o "bingo para Portugal", com a conquista de ouro, prata e bronze nestes Jogos Olímpicos.





Lembre-se que Portugal conseguiu em Tóquio a sua melhor campanha da história em Jogos Olímpicos, com este ouro de Pichardo, a prata de Patrícia Mamona e ainda os bronzes de Jorge Fonseca e Fernando Pimenta.