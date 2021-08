Nelson Évora no adeus aos Jogos Olímpicos: «Gostava de poder estar em mais uma final»

Foi com lágrimas de tristeza que Nelson Évora se despediu dos Jogos Olímpicos. O triplista português lesionou-se esta madrugada no primeiro ensaio da meia-final do Triplo Salto e acabou por não conseguir atingir a marca de 16.98 (o melhor que conseguiu foi 16.39 - a 27.ª melhor marca).





"Saltou-me a virilha no primeiro ensaio, tentei recuperar mas tenho muitas dores neste momento. É bom ter este respeito por todos os meus companheiros. Há ali muitos jovens com muito talento. Gostava de poder estar em mais uma final com todos eles, bater-me de frente com todos eles, mas infelizmente não foi possível. Emocionei-me um pouco. A vida é mesmo assim. Tudo o que sobe desce", começou por dizer o atleta luso, ouro olímpico em Pequim'2008, em declarações à RTP.

"Levo muito boas recordações. Por aquilo que pareça, não são as medalhas. São as pessoas, as rotinas que temos dentro da aldeia olímpica é aquilo que fica. Está a ser bom estar aqui com toda a equipa. Quero desejar-lhes boas energias, boa sorte, dar-lhes um abraço e muita boa disposição", terminou.





Nelson Évora à beira das lágrimas no adeus a Tóquio'2020