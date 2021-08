Ouro e recorde do Mundo para Sydney McLaughlin nos 400m barreiras

E ao primeiro título do dia nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020... um novo recorde do Mundo dos 400 metros barreiras. A autora da proeza foi a norte-americana Sydney McLaughlin, que já era a detentora da melhor marca (51,90) e que agora passa a estar fixada nos 51,46 segundos. Este é o terceiro recorde mundial a cair nestes Jogos, depois do triplo salto feminino e dos 400m barreiras masculinos.





Nesta final, numa luta titânica a três com Dalilah Muhammad (a campeã olímpica de 2016) e Femke Bol, McLaughlin, de 21 anos, disparou definitivamente na reta final e, com uma velocidade de ponta incrível, relegou a compatriota Muhammad para a prata (com 51,58, melhor do que o anterior recorde do Mundo) e a holandesa Bol para o bronze (com 52,03 que são um novo recorde europeu).Sydney McLaughlin, recorde-se, foi 16.ª no Rio de Janeiro, conquistando agora o seu primeiro grande título individual, depois de ter vencido o ouro na estafeta 4x400 nos Mundiais de Doha, em 2019.