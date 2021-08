Pai de Pichardo não quer parar por aqui: «Ainda falta ganhar muita coisa por Portugal»

Jorge Pichardo, pai e treinador de Pedro Pichardo, o novo campeão olímpico português nos Jogos Tóquio'2020, no triplo salto, defendeu esta quinta-feira que o seu descendente "tem ainda muito para conquistar pelo país".

"Estou muito feliz, porém ainda falta conquistar, ganhar muita coisa por Portugal. Ouro mundial. Ouro mundial. Ouro mundial. E ouro olímpico outra vez", especificou, em declarações à agência Lusa.

Pichardo venceu o concurso com um salto de 17,98 metros, conquistando a primeira medalha de ouro da missão lusa em Tóquio'2020, depois da de prata de Patrícia Mamona na prova feminina do triplo salto e das de bronze do judoca Jorge Fonseca (-100 kg) e do canoísta Fernando Pimenta (K1 1.000).

"Estou satisfeito e feliz. Queríamos bater o recorde do Mundo, mas não conseguimos. Trabalhámos para o bater agora, contudo não deu. Será para a próxima", vaticinou, referindo-se ao melhor registo da história, do britânico Jonathan Edwards, fixada em 18,29 metros.

Jorge Pichardo destacou o feito do seu pupilo, recordando que estes são "apenas os seus primeiros Jogos Olímpicos": "Já tinha um belo currículo e veio aqui engrandecê-lo".

Portugal superou os resultados alcançados em Los Angeles'1984 e Atenas'2004, edições em que subiu três vezes ao pódio, passando a totalizar 28 medalhas em Jogos Olímpicos (cinco de ouro, nove de prata e 14 de bronze), 12 das quais no atletismo, modalidade que proporcionou também os cinco títulos olímpicos.