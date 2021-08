Patrícia Mamona já está em Portugal: «Pensavam que eu já era velha mas tenho muito para dar»

Patrícia Mamona chegou esta quarta-feira a Lisboa com a medalha de prata conquistada no triplo salto em Tóquio'2020.





"Estou a tentar perceber o que está a acontecer. A receção foi espetacular, as pessoas mais importantes da minha vida, os amigos, o meu clube, fãs, um obrigado. Um agradecimento especial aos portugueses, senti a energia sempre. É um orgulho representar esta nação", afirmou aos jornalistas."De mim podem sempre pensar que vou dar tudo. Se calhar muitos não acreditavam em mim, pensavam que já era velha, mas tenho muito, muito para dar. Felizmente, tive uma carreira sem lesões graves o que tem ajudado. Temos de desligar das idades e acreditar que somos capazes. De mim esperem sempre o melhor"."Há sempre oportunidades para melhorar. Felizmente, saí com uma marca que no início pensávamos que era impensável, e fui acreditando. E esta marca nos 15 metros é histórica, faço parte do clube das melhores de sempre desde que há triplo salto. Tenho 3 anos para preparar os próximos Jogos e tenho outras competições. Quero consolidar estes 15 metros porque ainda não me caiu a ficha"."Pela 1.ª vez treinei a parte emocional e mental. Sabia que ia ser muito difícil, tinha de estar preparada sempre para responder. Só pensei em dar tudo. Fui feliz, vice campeã olímpica, meti Portugal no pódio. É excecional"."Ouro é sempre um objetivo. O que a Yulimar Rojas fez é um recorde, ela é um fenómeno! Mas é so pensar no que posso fazer e tudo vai ser consequência disso. Qualquer atleta tem de dar o melhor. Não sei quando o meu corpo vai começar a dizer que não...""Estes são os terceiros Jogos. Quando acabei os primeiros, fiquei um pouco triste porque quando estamos lá queremos sempre mais e foi aí que fiz contrato com o meu treinador e fizemos algo especial. Agora finalmente conseguimos [medalha]. Agora é pensar sempre em melhorar""Não queria falar tanto na parte negativa. Os apoios fazem muitas diferença em especial em disciplinas técnicas. Se queremos ter um grande lote de atletas de nível... Vim do desporto escolar e temos de investir mais que é aí que estão grandes talentos"