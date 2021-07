Patrícia Mamona na final do triplo salto

Patrícia Mamona assegurou esta sexta-feira o apuramento para a final do triplo salto, ao 'despachar' a sua qualificação logo no primeiro salto, com 14,55 metros. A portuguesa, que tem 14,66 de recorde pessoal (que é também nacional), apenas precisava de chegar aos 14,40 metros ou então ser uma das 12 melhores, mas com uma entrada decidida tratou logo do assunto à primeira.





Quem não teve a mesma sorte foi Evelise Veiga, que não passou dos 13,93 e, por isso, fica fora da final. A portuguesa conseguiu começar logo com essa marca, mas nas seguintes não conseguiu melhorar e acabou o concurso com um registo longe da qualificação direta e até da repescagem.A final do triplo salto está marcada para domingo, pelas 12h20 (hora de Lisboa).