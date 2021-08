há 1 horas 11:29

Patrícia Mamona na luta pelas medalhas

Depois da final durante a madrugada com Auriol Dongmo, com um 'ingrato' quarto posto, Portugal volta a contar com participação numa decisão do atletismo, agora com Patrícia Mamona no triplo salto. A triplista nacional, que recentemente bateu o recorde nacional, chega a Tóquio com o moral em alta e empenhada em fazer um bom resultado. Tudo para seguir aqui no seu Record.