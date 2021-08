Pedro Pichardo após conquistar o ouro no triplo salto: «Acreditava que levava o país comigo»

O triplista português Pedro Pablo Pichardo conquistou na madrugada desta quinta-feira a primeira medalha de ouro para Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020 ao pulverizar toda a concorrência na final do triplo salto masculino, terminando o concurso com a marca de 17.98 metros - um novo recorde nacional.





Obrigado, Jorge Fonseca! Obrigado, Patrícia Mamona! Obrigado Fernando Pimenta! Obrigado Pedro Pichardo! A melhor olimpíada de Portugal em termos de medalhas está conseguida. Tóquio'2020 para sempre na nossa memória! O salto de Pichardo foi para a história! pic.twitter.com/fjSnDgkuvL — Eurosport Portugal (@EurosportTV_Por) August 5, 2021

"O privilégio é para mim representar Portugal e ter o prazer de Portugal ter-me escolhido para representá-lo. É a única forma que tenho de agradecer o país. Acreditava que levava o país comigo. Tenho recebido imensas mensagens, com quase todo o país a dar-me apoio", começou por dizer o atleta luso-cubano."É um privilégio. Faço parte dos poucos atletas que são heróis em Portugal e eu faço parte desse grupo. É para tremer no pódio. Não sou de chorar muito, só depois. Já sei o hino há muito tempo. O único problema é o sotaque, o hino já sei há muito tempo", acrescentou o triplista, que subirá ao pódio pelas 10h47 (hora de Portugal Continental).Pedro Pablo Pichardo que assume que foi o seu pai, que também é o seu treinador, quem escolheu representar Portugal. "Lembro-me que foi o meu pai que escolheu Portugal, falou do clima, que era parecido com Cuba. Não fui eu quem escolheu Portugal. Mas desde o momento que cheguei que me apaixonei. Na minha cabeça já não está voltar a Cuba", atirou.Recorde-se que esta foi a quarta medalha para Portugal em Tóquio'2020, um novo recorde para o nosso país, depois das medalhas de bronze de Jorge Fonseca, no Judo, e de Fernando Pimenta, na canoagem, e de prata de Patrícia Mamona, no triplo salto.