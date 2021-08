O salto que colocou Pedro Pichardo no topo do Mundo

Já era o detentor do título e esta madrugada bateu-o. Pedro Pablo Pichardo melhorou o máximo nacional do triplo salto, na terceira tentativa na final do concurso nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, colocando-o em 17.98 metros. E foi ali que, ainda com três saltos pela frente, que sentenciou a questão, já que os restantes adversários nem aos 17,60 chegaram.





O quarto salto de Pichardo foi nulo, mas mantém-se a liderança com 17.98. O português está na rota do ouro olímpico pic.twitter.com/D4b3eOEY1T — Eurosport Portugal (@EurosportTV_Por) August 5, 2021

O anterior recorde nacional de Pichardo era de 17,91. O seu recorde pessoal continua a ser dos tempos em que representava Cuba: 18,08 metros.