Pedro Pichardo: «Já sei cantar o hino há muito tempo. 'A Portuguesa' faz parte de mim»

Pedro Pablo Pichardo chegou esta segunda-feira à noite a Lisboa com a medalha de ouro conquistada em Tóquio'2020 no triplo salto. No aeroporto Humberto Delgado, o atleta não escondeu o orgulho pela conquista.





"Antes de mais, boa noite a todos os que estão aqui. Incrível. Sinto uma emoção muito grande. Tem sido magnífico. Sinto-me muito feliz por ser recebido desta maneira. É gratificante. Foi uma emoção muito grande e uma responsabilidade levar a bandeira. Não esperava que o COP me escolhesse para levar a bandeira no encerramento"."Espero bem que sim. Vou continuar a trabalhar para que isso aconteça""Como já disse, a minha única maneira de agradecer ao povo e ao País era trazer medalha e grande resultado"."Toda a gente sabe que tenho sotaque cubano. Não há diferença se canto ou não canto o hino. Já sei cantar o hino há muito tempo. ‘A Portuguesa’ já faz parte de mim. É o meu país e o meu hino""Medalha vai ficar no mesmo sítio das outras. Não vou ficar por aqui. Vou continuar a trabalhar para conseguir mais medalhas. Olímpicas, europeias ou mundiais. Não penso ficar por aqui"."Ninguém sabe quando vai sair. Da minha parte vou continuar a puxar e a tentar. Sempre que saia para a pista vou tentar e ver se sai".