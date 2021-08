há 55 min 02:25

As melhores marcas dos presentes

Com a tal marca de 17,71 na qualificação, Pedro Pichardo lançou um aviso sério à concorrência, mas a verdade é que um olhar às melhores marcas do ano mostra que o português em 2021 está bem colocado para sonhar com as medalhas.



Apenas o burquinês Hugues Fabrice Zango tem melhor marca este ano, com os 18,07 que conseguiu num meeting indoor em França. Depois surge Pichardo, com 17,92, e já bem longe aparece o concorrente seguinte, o chinês Yaming Zhu, com 17,39. Ainda assim, convém ter em atenção Will Claye, que apesar de ter 17,21 conseguidos este ano tem um recorde pessoal de 18,14!



Eis as melhores marcas de todos



Will Claye, 18,14 metros (17,21 em 2021)

Andrea Dallavalle, 17,35*

Yaming Zhu, 17,40 (17,39)

Emanuel Ihemeje, 17,26*

Cristian Napoles, 17,08*

Pedro Pichardo, 18,08 (17,92)

Melvin Raffin, 17,20 (17,19)

Donald Scott, 17,43 (17,18)

Yaoqing Fang, 17,17 (17,15)

Hugues Fabrice Zango, 18,07*

Yasser Mohamed Triki, 17,33*

Necati Er, 17,37 (17,13)



* - marca conseguida este ano