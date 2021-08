Pedro Pichardo: «Quero chegar a Paris como recordista do Mundo»

Já com a medalha de ouro na sua posse, Pedro Pichardo era um homem ainda mais feliz do que aquele que, horas antes, tinha conseguido o título olímpico. À RTP, o triplista assumiu ainda estar a viver um sonho.





"Felicidade. Ser campeão olímpico é o máximo. Os Jogos são a maior prova do Mundo. Ser campeão é o máximo. Estou muito feliz. Todos falam comigo... Ainda parece um sonho, sinto que estou a dormir e a sonhar. Ainda tenho de esperar que passem uns dias e ver como é a realidade", disse o campeão olímpico do triplo, que assume ainda nem tem vir o salto que lhe deu a glória. "Vi fotos só, ainda não vi o salto. O meu pai está feliz. Queria mais uns centímetros, mas está feliz".E agora que chegou ao ouro olímpico, Pichardo quer mais e há um objetivo claro: o recorde mundial, que está fixado nos 18.29 metros. Será em Paris? A forma como responde à questão diz tudo da sua ambição. "Ou antes! Se calhar será antes! Vou continuar a trabalhar para chegar a Paris como novo recordista do Mundo. Sentia que podia, nunca pensei que não dava. Sempre quis o recorde. É isso que quero. É um recorde que dura há muito, ninguém o bateu e o ideal é ser eu a fazê-lo", atirou entre risos."O Nelson nunca foi meu amigo, não sei por que confundem as coisas. Há rivalidade, se fala comigo ou não, não faz diferença. Não quero falar muito, não me faz bem. Ele já acabou a carreira, eu vou continuar. Não vale a pena continuar. Se fosse jovem e continuasse... Suponho que tenha sido pela mudança de nacionalidade, acho eu. Mas eu nunca tive problema nenhum"