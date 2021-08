Com 17,71 metros, Pedro Pablo Pichardo avança para a final do triplo salto com um sério aviso à concorrência e agora, de olho na decisão, só quer fazer aquilo que sabe, como disse à RTP.





"O objetivo era passar a marca de qualificação. No primeiro ensaio não saiu, tive um erro na fase de step. E depois no segundo consegui passar a barreira de qualificação. Sinto-me bem, apesar de serem os primeiros Jogos Olímpicos. Acho que o principal está na minha cabeça, sinto-me bem preparado fisicamente. Agora é fazer o que sei fazer e veremos o que acontece. Sinto-me bem, preparado. Na quinta vou fazer o meu melhor, veremos o que acontece", disse.