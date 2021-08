Pichardo: «Queria ter passado a barreira dos 18 metros. O objetivo eram os 18.40!»

Em declarações à RTP, Pedro Pichardo deixou claro que, apesar de ter sido campeão olímpico do triplo salto, queria ter feito mais: superar os 18 metros e chegar, imagine-se, aos 18.40!





Obrigado, Jorge Fonseca! Obrigado, Patrícia Mamona! Obrigado Fernando Pimenta! Obrigado Pedro Pichardo! A melhor olimpíada de Portugal em termos de medalhas está conseguida. Tóquio'2020 para sempre na nossa memória! O salto de Pichardo foi para a história! pic.twitter.com/fjSnDgkuvL — Eurosport Portugal (@EurosportTV_Por) August 5, 2021

"Eu acho que não há limites. 17.98. Estou mais feliz. Sou campeão olímpico. Queria ultrapassar os 18 metros e ser o primeiro português a fazê-lo. O que tínhamos planeado era saltar 18.40. Era essa a marca que estávamos à espera. Mas durante o aquecimento comecei a ser alguma dor, mas consegui fazer este salto e levar a vitória para o país. Quero dizer muito obrigado a todos, pela forma como me receberam desde o primeiro dia que cheguei a Portugal", disse o novo campeão olímpico.E quanto a ir ao recorde do Mundo - na posse de Jonathan Edwards, com 18.29 m, que ficaria desde logo pulverizado caso tivesse mesmo conseguido os 18.40, Pichardo é claro. "É isso que tenho na minha cabeça e vou fazer o máximo para bater esse recorde. É o concretizar de um sonho de miúdo. Qualquer um sonha em ser campeão olímpico."