Presidente do Parlamento felicita Patrícia Mamona por medalha de prata

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, felicitou este domingo a atleta Patrícia Mamona pela medalha de prata no triplo salto, nos jogos olímpicos Tóquio'2020, o que "honra uma vez mais Portugal e o desporto nacional".

Na mensagem, a que a Lusa teve acesso, Ferro Rodrigues, em seu nome e do Parlamento português, felicita a atleta Patrícia Mamona "pela conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, quebrando o recorde nacional do triplo salto".

"Patrícia Mamona, confirmando a excelência das prestações reveladas em anteriores eventos desportivos, honra uma vez mais Portugal e o desporto nacional, sendo merecedora do agradecimento de todos os portugueses", lê-se na mensagem.

Patrícia Mamona conquistou a medalha de prata no triplo salto dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, ao conseguir 15,01 metros, novo recorde nacional, arrebatando a segunda medalha por atletas portugueses depois do bronze do judoca Jorge Fonseca (-100 kg).