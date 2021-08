Protesto português aceite: Marta Pen está nas 'meias' dos 1500 metros

Marta Pen Freitas está nas meias-finais dos 1500 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, segundo revelou a própria atleta nas redes sociais - algo posteriormente confirmado pelo Comité Olímpico Português (COP). A portuguesa foi reintegrada na prova, depois da organização ter aceite o protesto apresentado pelo COP, devido ao incidente de corrida no qual a portuguesa foi 'bloqueada' na fase final da prova pela marroquina Rababe Arafi.





O incidente de corrida que quase tirou Marta Pen das 'meias' dos 1500 metros



Nessa eliminatória, a terceira e última, Marta Pen acabou na décima posição, com 4:07.33 minutos, e fora tanto das posições de apuramento direto como por repescagem por tempos, mas claramente condicionada pelo sucedido com Arafi, que lhe terá 'roubado' um ou dois segundos ao tempo final.Desta forma, Marta Pen volta à ação na pista do Estádio Olímpico na quarta-feira, pelas 11 da manhã (hora de Lisboa).