Tiago Pereira após falhar final: «Tenho o coração partido»

Tiago Pereira não escondeu a tristeza por ter falhado o apuramento para a final do triplo salto. À RTP, o triplista nacional, em estreia em Jogos Olímpicos admitiu que tinha condições para mais e assume-se com o "coração partido" por não ter conseguido mostrar a sua melhor versão.





"Tenho o coração partido. Sei que tinha muito mais para dar. Não me correu bem, fiz um salto para marcar, um segundo salto aparentemente bom, mas cometi um erro no 'jump'. E o último não enquadrei de todo. Tinha mais do que capacidades para estar na final. Tenho o coração partido porque sei que este não foi melhor Tiago Pereira", garantiu o atleta português, que já olha para Paris com o desejo de lá estar."Sem dúvida. Agora é pensar para a frente. Para o ano há Europeu e Mundial. Tenho de trabalhar para estar entre os melhores, para não cometer os mesmos erros. Agora olhar para a frente, não há nada a fazer", acrescentou o atleta de 27 anos, que chegou a Tóquio com um recorde pessoal fixado nos 17,11 metros e que nesta qualificação fez apenas 16,71 , ficando a apenas 12 centímetros da qualificação por repescagem.