Velocista italiano quebra recorde europeu de Obikwelu dos 100 metros

O italiano Lamont Marcell Jacobs acaba de bater o recorde europeu dos 100 metros, ao correr a distância em 9,84 segundos nas meias-finais dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020. O velocista transalpino de origem americana, de 26 anos, consegue apagar o anterior máximo do continente, que estava na posse de Francis Obikwelu desde 2004, com os 9,86 conseguidos em Atenas, e de Jimmy Vicaut, desde 2015.





Uma marca que, naturalmente, permite a Marcell Jacobs apurar-se para a final, onde uma das surpresas é o chinês Bingtian Su, que com 9,83 avança com a melhor marca de todos e consegue, igualmente, um novo recorde asiático.E a outra surpresa é Trayvon Bromell. Grande candidato ao ouro, o norte-americano falha o apuramento para a final, ao correr em 10,00, o mesmo registo que o queniano Ferdinand Omurwa, o último apurado, ficando de fora por conta das milésimas de sugundo. Omurwa, refira-se, conseguiu um novo recorde nacional queniano.A final dos 100 metros corre-se ainda este domingo, pelas 13h50 (hora de Lisboa).Lembre-se que o recorde histórico de Francis Obikwelu esteve na ordem do dia nas últimas semanas, já que dos Estados Unidos chegou há duas semanas o registo de que o suíço Alex Wilson o tinha batido num meeting 'menor'. Na altura teria, supostamente, corrido em 9,84 (curiosamente a mesma marca que agora Jacobs consegue), mas o tempo foi logo considerado como muito duvidoso e até se suspeitou que não havia forma de o homologar. E, para piorar a situação, na quarta-feira Wilson foi até suspenso por doping e o seu (suposto) recorde nem foi considerado.