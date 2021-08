Warholm de ouro nos 400m barreiras com um super recorde mundial

E caiu o primeiro recorde do Mundo no atletismo em Tóquio'2020. O autor da proeza foi o norueguês Karsten Warholm, com uma marca absolutamente surreal nos 400 metros barreiras: 45.94 segundos!





Já detentor do título de recordista (46,70), o nórdico de 25 anos voou para uma melhoria impressionante, relegando para o segundo posto o norte-americano Rai Benjamin e para o terceiro o brasileiro Alison dos Santos. Para se ter noção, Benjamin fez 46.17 - abaixo do anterior recorde - e Dos Santos ficou a apenas 2 centésimos desse registo.Karsten Warholm confirmou assim o estatuto de melhor atleta mundial na distância, juntando o ouro olímpico aos títulos mundiais conquistados em 2017 e 2019 e ao europeu conseguido em 2018.