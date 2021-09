Lesão impede campeã olímpica de badminton de defender título em Tóquio'2020

A espanhola Carolina Marín, campeã olímpica de badminton em 2016, anunciou esta terça-feira que sofreu uma rotura do ligamento cruzado e dos meniscos do joelho esquerdo que a impedirá de defender o título nos Jogos Tóquio'2020.

"Depois dos exames realizados durante o fim de semana e de consultas com vários médicos confirmou-se que tenho uma rotura no ligamento cruzado anterior e nos dois meniscos do joelho esquerdo", referiu a atleta em comunicado.

Carolina Marín, que deverá ser operada ainda esta semana, considerou que a lesão "é um duro golpe", mas garantiu: "Vou enfrentá-lo e não tenham dúvidas de que voltarei".

A espanhola, que soma três títulos mundiais e cinco europeus, agradeceu o apoio recebido nos últimos dias, depois de, em 28 maio, ter tornado pública a sua lesão, da qual se desconhecia a gravidade.

Os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, adiados devido à pandemia de covid-19, vão decorrer entre 23 de julho e 8 de agosto.