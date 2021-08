Basquetebolista francesa conquistou a medalha de bronze em Tóquio'2020 grávida de 16 semanas

Após ter conquistado a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020 com a seleção francesa, Valériane Ayayi anunciou esta quarta-feira no seu Instagram estar grávida de 16 semanas. A basquetebolista admitiu ter mantido a gravidez em segredo inclusivé da maioria da equipa francesa, sendo que apenas o médico e a treinadora tinham conhecimento.





"Queria que alguém da equipa médica soubesse, nunca se sabe o que pode acontecer. Mas queria jogar sem ter que lidar com as reações das outras jogadoras, dos meios de comunicação e de outros. Tive a autorização do médico da Federação e do meu ginecologista, e isso era o principal. A treinadora disse-me que se tudo estivesse bem do ponto de vista médico contava comigo", afirmou a basquetebolista à 'francetvinfo'.Valériane admitiu ainda que outra das razões por ter mantido o segredo era o "medo" de que as colegas ou as rivais "agissem de forma diferente em campo".A atleta francesa reconheceu não ter sido fácil manter o segredo mas… que a pandemia acabou por ajudar. "Por causa da Covid-19, não costumávamos tomar banho em equipa. Voltávamos para o hotel e eu tomava banho sozinha na casa de banho. Tentei disfarçar o melhor que pude... com vários graus de sucesso. Ouvi algumas piadas engraçadas de colegas de equipa, mas sempre me consegui safar dando desculpas que acreditaram".Mais: Valériane Ayayi já estava grávida quando a França conquistou a prata no torneio de Eurobasket. "Como sou uma atleta de alto nível e estou habituada a praticar desporto todos os dias, o meu ginecologista disse que não teria problemas com a prática desportiva aos três meses e meio (de gravidez) e que poderia ir jogar o Euro e os Jogos Olímpicos".