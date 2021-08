Estados Unidos na final do torneio feminino: sétimo título consecutivo à vista

Os Estados Unidos garantiram esta sexta-feira um lugar na final do torneio de basquetebol feminino dos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, após baterem a Sérvia, por 79-59, ficando a um triunfo do sétimo título consecutivo.

Na Saitama Super Arena, as norte-americanas comprovaram o estatuto de super favoritas e dominaram a partida, chegando ao intervalo já a vencer por 41-23, frente à equipa que conquistou a medalha de bronze no Rio'2016.

Esta foi a 44.ª vitória consecutiva da seleção feminina dos Estados Unidos em Jogos Olímpicos, com a última derrota a acontecer em 1992, em 5 de agosto, na cidade espanhola de Barcelona, perante a Comunidade dos Estados Independentes (países da antiga União Soviética), por 79-73.

Em Tóquio, até agora, a Nigéria, logo na jornada inaugural, foi a única equipa que conseguiu sair derrotada perante as norte-americanos por menos de 10 pontos (81-72), com a Austrália, nos quartos de final, a sofrer o desaire mais pesado (79-55).

Os Estados Unidos ficam agora à espera do vencedor do duelo da outra meia-final, entre Japão e França, duas seleções que já venceu neste torneio, para conhecer o adversário da final.

Perante a Sérvia, Brittney Griner, com 15 pontos e 12 ressaltos, e Breanna Stewart, com 12 pontos e 10 ressaltos, estiveram em destaque nas campeãs olímpicas, enquanto do lado da equipa dos Balcãs Yvonne Anderson, atleta nascida nos Estados Unidos, apontou 15 pontos.

A final do torneio de basquetebol feminino está agendada para 8 de agosto.