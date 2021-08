O balanço do basquetebol em Tóquio'2020: Estados Unidos continuam dominadores

Os Estados Unidos conquistaram este domingo, pela sétima vez consecutiva, o torneio feminino de basquetebol e fecharam o domínio na modalidade nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, em que mais uma vez ficaram com o ouro.

Um dia depois do triunfo sobre a França (87-82) no torneio masculino, as 'senhoras' norte-americanas confirmaram o favoritismo perante o Japão, surpreendente finalista, e bateram as nipónicas por 90-75.

Ao intervalo, os Estados Unidos, que não perdem há 55 jogos, desde os Jogos de Barcelona'1992, já venciam por 50-39, num encontro em que Brittney Griner assinou 30 pontos e cinco ressaltos, seguido de Aja Wilson, com 19 pontos, sete ressaltos e cinco assistências.

Breanna Stewart ficou a cinco assistências de um triplo duplo, com 14 pontos e 14 ressaltos.

Do lado do Japão, que conquistou a prata, a sua primeira medalha de sempre neste torneio, Tacada, com 17 pontos, e Motohashi, com 16 pontos e cinco ressaltos, foram os destaques.

Sue Bird, de 40 anos, e Diana Taurasi, de 39, vão regressar a casa com quinta medalha de ouro em Jogos Olímpicos diferentes e passam a fazer parte uma restrita lista de atletas que alcançaram esse feito, em que estão o remador britânico Steve Redgrave, a alemã Birgit Fischer, os esgrimistas húngaros Pal Kovacs e Aladar Gerevich e a italiana Valentina Vezzali, e os alemães Reiner Klimke e Isabell Werth, estes dois últimos com seis.

A medalha de bronze ficou com a França, que bateu a Sérvia, por 91-76, na luta pelo último lugar do pódio.

No torneio masculino, os Estados Unidos até começaram mal, com o fim de uma série de 25 vitórias consecutivas e 17 anos sem perder que foi quebrada pela França, mas na final os norte-americanos 'vingaram-se' com estilo sobre os gauleses (87-82), conquistando o torneio pela quarta vez consecutiva.

Ao intervalo a seleção norte-americana já vencia por 44-39, num encontro em que Kevin Durant, com 29 pontos, foi mais uma vez a grande figura, tendo conquistado a sua terceira medalha de ouro, feito apenas alcançado por Carmelo Anthony.

Durant, que durante o torneio passou a ser o melhor marcador de sempre dos Estados Unidos em Jogos Olímpicos, destronando, precisamente, Anthony, juntou ainda seis ressaltos e três assistências à sua exibição.

A França falhou a hipótese de, pela primeira vez, chegar ao ouro no basquetebol masculino e ficou pela terceira vez com a prata, depois de Londres'1948 e Sidney'2000, em que foi derrotada igualmente pelos norte-americanos.

Depois de Pequim'2008, Londres'2012 e Rio'2016, os Estados Unidos voltam a conquistar a medalha de ouro, a 16.ª no total.

O bronze foi para a Austrália, que deixou fora do pódio a Eslovénia (107-93), campeão europeia e estreante em Jogos Olímpicos.

- Quadro das medalhas no basquetebol:

Masculino:

Ouro: Estados Unidos.

Prata: França.

Bronze: Austrália.

Feminino:

Ouro: Estados Unidos.

Prata: Japão.

Bronze: França.