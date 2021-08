Pau e Marc Gasol retiram-se da seleção espanhola de basquetebol

Os basquetebolistas Pau Gasol e Marc Gasol anunciaram esta terça-feira a sua retirada da seleção espanhola, depois da derrota frente aos Estados Unidos em jogo dos quartos de final dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.

"Foi o meu último jogo com a seleção nacional, agora vou ter de o digerir, falar com a minha família e ver se continuo a jogar basquetebol ou se vou avançar para outros desafios", disse Pau Gasol, de 41 anos, que na última época foi campeão ao serviço do FC Barcelona, depois de uma carreira construída na Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

O mais velho dos irmãos Gasol lamentou a derrota com os Estados Unidos, por 95-81, que conduziu à eliminação da Espanha no torneio olímpico, mas salientou que está orgulhoso no desempenho da equipa.

Pouco depois, o seu irmão Marc Gasol também confirmou a retirada da seleção.

"É o momento de deixar esta bela viagem que fazemos há tantos anos e é tempo de deixar a próxima geração entrar nela, desfrutar, ter a sua própria experiência", disse o poste, de 36 anos, que joga nos LA Lakers, na NBA.