Segunda parte demolidora coloca Estados Unidos na final

Quem viu o marcador a meio do segundo quarto estaria longe de imaginar que os Estados Unidos acabariam por autenticamente atropelar a congénere da Austrália rumo à final do torneio masculino. Mas foi isso mesmo que aconteceu.





Apesar de terem estado a perder por 41-26 a 5 minutos do intervalo, os norte-americanos conseguiram reagir, chegaram ao descanso a apenas 3 e na segunda metade dispararam para um triunfo claro por 97-78, definido essencialmente por aquilo que sucedeu no terceiro parcial, com um 'score' de 32-10.Do ponto de vista individual, Kevin Durant foi o destaque norte-americano, com 23 pontos e 9 ressaltos, numa tarde na qual Jrue Holiday ficou perto do triplo-duplo, com 11 pontos, 8 ressaltos e 8 assistências. Do lado oposto, Patty Mills saiu como a figura, com 15 pontos e 8 assistências.Na final, os Estados Unidos jogarão pelo ouro contra o vencedor do duelo entre França e Eslovénia, ao passo que a Austrália lutará pelo bronze com o derrotado desse encontro.