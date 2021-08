Irlandês celebrou em demasia, lesionou-se e... falhou a luta pela final olímpica

Da próxima vez que vencer um combate, Aidan Walsh provavelmente irá ter muito cuidado quanto à forma como o celebra. Pelo menos se no horizonte estiver uma conquista maior, como uma medalha de ouro ou prata olímpica. É que na sexta-feira passada, após assegurar a passagem para as meias-finais (ao derrotar Merven Clair) e ficar mais perto de conseguir, pelo menos, a prata nos peso meio-médio, o pugilista irlandês excedeu-se nos festejos, deu um salto em celebração e ao cair acabou por torcer o tornozelo.





Na altura, com dois dias de recuperação pela frente, e apesar de ter saído do ringue de cadeira de rodas, Walsh ainda pensou que seria capaz de recuperar a tempo da meia-final contra o britânico Pat McCormack, mas a situação não melhorou e a decisão de abdicar do combate surgiu na manhã de domingo, horas antes do início agendado para o combate das meias-finais. E assim se perde uma chance de uma vida de discutir um ouro olímpico...Como consolação para o Aidan Walsh fica mesmo o facto de no boxe olímpico a presença nas meias-finais dar automaticamente uma medalha de bronze, mas na sua cabeça estará sempre aquela questão do "e se..." por conta da forma como perdeu a chance de lutar pelo título.