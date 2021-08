Emanuel Silva: «Treinámos para sermos animais dentro de água»

Os elementos do K4 500 português na prova de canoagem dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 reconheceram um começo de competição irregular, mas continuam inabaláveis na confiança de sábado garantir a presença na final e um bom resultado na regata das medalhas.

"Esforçámo-nos bastante para estar aqui. Vamos entrar com garra, com vontade. Somos animais de guerra. Treinámos para ser animais dentro de água. É dessa forma que vamos para a semifinal, para garantir um lugar na final. É dessa forma que pensamos, trabalhamos e competimos", resumiu Emanuel Silva.

O experiente canoísta, que cumpre os seus quintos Jogos Olímpicos e é acompanhado no caiaque por João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela, desvalorizou o começo aquém do valor do barco, garantindo que a única coisa que importa agora é estar bem nas duas regatas de sábado.

"Aqui ninguém menospreza ninguém. Acima de tudo, temos de ter autoconfiança, acreditar que é possível ter um bom desempenho. Não duvidamos de nós próprios. Sabemos o caminho. Esta competição tem um peso enormíssimo e ninguém mais do que nós quer fazer um grande resultado", vincou.

David Varela assumiu que na eliminatória a tripulação foi apanhada "desprevenida com o árbitro a dar a largada bastante rápido", pelo que, face à posterior dificuldade de chegar aos dois primeiros lugares de apuramento, a opção foi "usar a cabeça a gerir a prova, pois há muitas mais regatas para disputar".

Messias Baptista recordou que na Taça do Mundo, a única competição que o quarteto fez este ano, depois de estar sem competir desde os Mundiais de 2019, a equipa passou por processo semelhante. "Começámos a ter as nossas sensações. Estivemos melhor na segunda regata e isto é passo a passo. O objetivo é entrar na final e fazer a melhor classificação", reforçou.

João Ribeiro lembrou que esta tripulação "já habituou a estar a nível superior", que espera encontrar na meia-final, onde só passam quatro dos cinco barcos. "Não temos outro objetivo além da final", sintetizou, antes de David Varela acrescentar que "a confiança na equipa e uns nos outros continua lá em cima".

A vice-campeã do mundo Espanha, a Hungria, quinta no Mundial de apuramento em 2019, a Bielorrússia, sétima, Austrália e Canadá são os cinco adversários de Portugal, sexto nesse mundial, sendo que apuram para a final quatro dos cinco barcos.

A meia-final lusa realiza-se às 10:28 (02:28 em Lisboa) e a final às 12:37 (04:37).