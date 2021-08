Pimenta após bronze em Tóquio: «Sei que havia o sonho de ser campeão olímpico, mas isto não acabou»

Fernando Pimenta conquistou na madrugada desta terça-feira a segunda medalha de bronze para Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020. Depois de ter batido o recorde olímpico nas meias-finais, com o tempo de 3:22:942 minutos, o canoísta português esteve lado a lado com o húngaro Balint Kopasz, novo recordista olímpico, com 3.20:643, na liderança durante quase toda a prova, mas no final acabou por ver um outro húngaro, Adam Varga (3.22,431), 'dar tudo' e conquistar a prata, relegando o atleta natural de Ponte de Lima para a terceira posição, com 3:22:478.





"Acima de tudo sinto-me feliz, os dois húngaros foram mais fortes e mais rápidos. Dei o meu melhor, que é o mais importante. Fiz um ciclo olímpico em que tive em mais medalhas, fui o mais regular. A minha carreira ainda agora começou", começou por dizer o português, em declarações à RTP."Continuar a trabalhar. Queria vencer. Depois de vencer uma meia-final onde geri e bati o recorde olímpico. Quando é assim, estou aqui para representar os portugueses e Portugal. Sei que havia o sonho de o Pimenta ser campeão olímpico. Isto não acabou. Pimenta vai estar cá. Já comecei a pensar em 2032, que vai ser na Austrália. Enquanto tiver força física e mental, podem contar comigo. Têm sido milhares as mensagens de apoios de todos os portugueses. Tenho de agradecer à federação, a todos os portugueses, ao Benfica, aos limianos. Eu recebi mensagens de pessoas de quem eu não pensava receber e que no início desta jornada olímpica me têm incentivado, enviado os prints dos seus despertadores.""Eu queria mais, sonhei com mais. Preparei-me para chegar aqui e lutar pelo ouro. Os dois húngaros foram mais fortes. Se a prova fosse daqui a trinta minutos, sinto que o pódio seria totalmente diferente. Portugal soma três medalhas, mas penso que podem vir mais. Que todos os portugueses que ainda estão em prova continuem a lutar", terminou.