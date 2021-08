Fernando Pimenta apura-se diretamente para as 'meias' do K1 1.000 metros

O canoísta Fernando Pimenta começou da melhor forma a sua participação nos Jogos Olímpicos, ao apurar-se diretamente para as meias-finais (amanhã) no K1 1.000 metros, depois de vencer a 3ª série das eliminatórias. Na pista cinco, o português de 31 anos natural de Ponte de Lima a prova liderou desde o início e terminou com o tempo de 3.40,323 minutos. No segundo lugar ficou o eslovaco Peter Gelle, a 1.808 segundos do português.





Recorde-se que os dois primeiros classificados de cada uma das cinco séries das eliminatórias avançam diretamente para a meias-finais que se disputam amanhã, sendo que os restantes classificados terão de disputar mais logo os quartos-de-final (12h37).