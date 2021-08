Fernando Pimenta conquista medalha de bronze

Fernando Pimenta conquistou esta terça-feira a medalha de bronze em K1 1.000 metros nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, no Japão.





O atleta do Benfica esteve em grande plano na final, terminando-a com o tempo de 3.22,478 minutos, apenas atrás dos húngaros Balint Kopasz e Adam Varga.Esta é a segunda medalha olímpica da carreira de Fernando Pimenta, que tinha sido prata em K2 1.000 dos Jogos de Londres'2012, ao lado de Emanuel Silva. Pimenta soma, recorde-se, 9 medalhas em campeonatos do Mundo e 18 em Europeus, que o consolidam com um dos melhores atletas portugueses da história.Já a comitiva portuguesa soma agora três medalhas nestes Jogos Olímpicos, depois da prata de Patrícia Mamona (triplo salto) e do bronze de Jorge Fonseca (judo), igualando assim o recorde português no que ao número de medalhas diz respeito (3, em Los Angeles'1984 e Atenas'2004).