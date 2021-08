Fernando Pimenta: «Sonhava com mais, ambicionava com mais, mas saio daqui feliz»

Fernando Pimenta conquistou esta madrugada a medalha de bronze na prova de K1 1000 metros nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020. O canoísta português assumiu ser "uma medalha, sem dúvida, muito especial" embora ambicionasse mais.





"Quando parti para aqui já tinha a minha medalha, a medalha da minha vida que é a Margarida [a sua filha]. E esta é mais uma. É uma medalha dos Jogos Olímpicos, a segunda. Sonhava com mais, ambicionava com mais, treinei para isso. Só tenho de sair daqui de consciência tranquila. Saio daqui feliz por conseguir honrar todos os portugueses", admitiu em declarações à RTP após a cerimónia de entrega das medalhas.O canoísta português de 31 anos conquistou a sua 105.ª medalha, a segunda em Jogos Olímpicos, um facto que fez questão de realçar, mas assegura que não quer ficar por aqui. "Acho que ainda tenho uma longa carreira pela frente e só tenho de estar orgulhoso pelo ciclo olímpico muito regular que fiz e que consegui ser medalha em todas as competições internacionais nos 1000 metros, incluindo nos Mundiais e Europeus e, por isso, só tenho de estar orgulhoso deste percurso e agradecer a toda a gente que teve do meu lado quer nos bons, quer nos momentos menos bons".Na final, o recorde olímpico fixado na véspera pelo próprio Pimenta acabou por ser batido por Bálint Kopasz, a um ritmo que deixou o português em dificuldades, como o próprio confessou. "Estes 3:20 minutos foram muito rápidos mesmo. Eu tive essa noção nos momentos finais, em que me desequilibrei um pouco ao tentar ganhar um pico de velocidade, mas os húngaros foram superiores. O segundo lugar ficou ali muito perto, mas estou super feliz. Uma medalha é uma medalha. Ainda por cima nos Jogos Olímpicos, que nós sabemos o nível de dificuldade que é conquistar uma medalha neste momento. Só temos uma oportunidade, como se costuma dizer ‘é só um tiro para dar’ e este tiro acho que foi muito bem dado, ficou muito próximo da nota máxima. Só temos de estar felizes por todo este trabalho", afirmou.A fechar, uma mensagem para a sua filha Margarida. "Certamente daqui a uns anos, quando começar a perceber o que fiz e a carreira do pai, vai ter muitas coisas para ver, muitos vídeos, vai certamente ter orgulho no percurso que o pai teve. Agradecer à minha família toda, aos meus verdadeiros amigos que em 2016 me protegeram, me ajudaram a levantar a cabeça, a acreditar que era possível continuar na luta por medalhas, por excelentes resultados. Aos meus patrocinadores, ao Sport Lisboa e Benfica, à Federação, ao Comité Olímpico por estar do nosso lado, por acreditar em nós e criar as melhores condições possíveis para quando chegássemos aqui conseguíssemos estar em pé de igualdade com os nossos adversários", concluiu.