Ferro Rodrigues felicita Fernando Pimenta pelo bronze na canoagem

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, felicitou esta terça-feira o canoísta Fernando Pimenta pela medalha de bronze conquistada em K1 1.000 metros nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, a terceira de Portugal na competição.

"Em meu nome e em nome da Assembleia da República, felicito Fernando Pimenta pela conquista da medalha de bronze em canoagem, na prova dos K1 1000m, nos Jogos Olímpicos de Tóquio", afirma Ferro Rodrigues no comunicado enviado à Lusa.

Fernando Pimenta, continua, é "um exemplo de persistência e continuidade, que muito honra Portugal e o desporto nacional e é merecedor do reconhecimento de todos os Portugueses".

Fernando Pimenta, de 31 anos, que se tinha sagrado vice-campeão olímpico em Londres'2012, em K2 1.000 metros, ao lado de Emanuel Silva, terminou a prova de K1 1.000 metros de Tóquio'2020 em 3.22,478 minutos, apenas atrás dos húngaros Balint Kopasz, novo recordista olímpico, com 3.20,643, e Adam Varga (3.22,431).

Com três medalhas conquistadas em Tóquio'2020 - o judoca Jorge Fonseca alcançou a de bronze na categoria de -100 kg e Patrícia Mamona arrebatou a de prata no triplo salto - Portugal já igualou o melhor pecúlio em Jogos Olímpicos, reeditando as três subidas ao pódio de Los Angeles'1984 e Atenas'2004.

Portugal passou a contar com um total de 27 medalhas conquistadas em Jogos Olímpicos (quatro de ouro, nove de prata e 14 de bronze), duas das quais na canoagem, ambas com a participação de Fernando Pimenta, que integra agora o restrito grupo de atletas lusos com dois pódios no maior evento desportivo mundial, juntamente com os atletas Carlos Lopes, Rosa Mota e Fernanda Ribeiro e o cavaleiro Luís Mena Silva.