O K4 500 português, composto por Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela, foi quinto na sua eliminatória e vai ter de discutir o acesso às meias-finais dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 nas meias-finais que se disputam dentro de hora e meia.





Com um tempo final de 1:25.515 minutos, os portugueses ficaram a 3.625 segundos da tripulação alemã, que venceu com um novo recorde olímpico (1:21.890). Além dos alemães também a Austrália avança diretamente para a final, ao passo que Bielorrússia, China e Japão vão aos 'quartos' juntamente com Portugal.