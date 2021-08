O K4 500 português, composto por Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela, conseguiu esta madrugada o apuramento para as meias-finais do torneio olímpico Tóquio'2020, ao terminar no quarto posto a série única dos quartos-de-final, graças a um tempo de 1:24:325 minutos.





Depois de terem sido quintos nos quartos-de-final, com 1:25.515, os portugueses sabiam que apenas tinham de não ser últimos nesta série dos 'quartos' para avançar e foi isso mesmo que conseguiram, ao fechar três segundos à frente do Japão.Juntamente com Portugal avançam para as 'meias' as tripulações de Hungria, Bielorrússia e China, que se juntam às já apuradas Alemanha, Austrália, Espanha e Eslováquia. Essa ronda disputa-se na próxima madrugada, com séries marcadas para as 2:21 e 2:28.