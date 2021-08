O balanço do canoagem em Tóquio'2020: Ronald Rauhe e Lisa Carrington para a história

A neozelandesa Lisa Carrington e o alemão Ronald Rauhe foram as estrelas nas provas de canoagem de velocidade dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, dominadas pela Hungria, e nas quais Fernando Pimenta conseguiu uma medalha de bronze.

Lisa Carrington dominou quase por completo no kayak feminino, vencendo as provas individuais de 200 e 500 metros e a de duplas de 500 metros, ouros que junta aos dois conseguidos em Londres'2012 e Rio'2016, onde também arrecadou um bronze.

A recordista de medalhas da Nova Zelândia podia ter-se juntado à nadadora australiana Emma McKeon como a segunda atleta com mais ouros conseguidos em Tóquio'2020 (quatro), atrás do norte-americano Caeleb Dressel (cinco), mas acabou por falhar o pódio no K4 500 metros, ganho pela Hungria.

Numa modalidade em que a Alemanha ficou aquém das expectativas, Ronald Rauhe foi a estrela, ao conseguir na prova de K4 500 metros, na qual Portugal foi oitavo, a sua quinta medalha em outras edições de Jogos Olímpicos.

Aos 39 anos, o alemão tornou-se o único canoísta medalhado em cinco edições de Jogos Olímpicos, juntando o ouro na prova que hoje encerrou as competições de canoagem de velocidade, ao conseguido em Atenas'2004, à prata de Pequim'2008, e aos bronzes que arrecadou em Sydney'2000 e no Rio'2016.

Em C1 1.000 metros, o brasileiro Isaquias Queiroz dos Santos conseguiu o seu primeiro título olímpico, que junta a duas pratas e um bronze conquistados no Rio'2016, e deu ao Brasil o primeiro ouro na modalidade.

Na mesma prova, o moldavo Serghei Tarnovschi repetiu o bronze conseguido no Rio'2016, que lhe foi, entretanto, retirado, devido a um controlo de doping positivo.

A China também conseguiu a sua primeira medalha de ouro na canoagem de velocidade, com a dupla formada por Sun Mengya e Xu Shixiao, a impor-se em C2 500 metros, distância na qual também detém o título olímpico.

A Hungria fechou as competições de canoagem de velocidade na liderança do quadro de medalhas, com seis subidas ao pódio: três de ouro, duas de prata e uma de bronze.

A prova de K1 1.000 metros, na qual o português Fernando Pimenta foi medalha de bronze, contribuiu duplamente para o pecúlio húngaro, com Balint Kopasz a conseguir o ouro, e Adam Varga a prata.

A Nova Zelândia ocupa a segunda posição do medalheiro da canoagem de velocidade, na qual Portugal esteve representado por sete atletas, graças aos três ouros de Lisa Carrington, seguindo-se a China e a Austrália com três medalhas cada, uma de ouro.

Quadro de medalhas da canoagem de velocidade:

Masculinos:

- K1 200 metros



Ouro: Sandor Totka, Hun.

Prata: Manfredi Rizza, Ita.

Bronze: Liam Heath, GB.

- K1 1.000 metros:

Ouro: Balint Kopasz, Hun.

Prata: Adam Varga, Hun.

BRONZE : FERNANDO PIMENTA, POR.

- K2 1.000 metros

Ouro: Austrália (Jean Van Der Westhuyzen e Thomas Green).

Prata: Alemanha (Max Hoff e Jacob Schopf).

Bronze: República Checa (Josef Dostal e Radek Slouf).

- K4 500 metros:

Ouro: Alemanha (Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher e Max Lemke).

Prata: Espanha (Saúl Craviotto, Marcus Cooper Walz, Carlos Arévalo e Rodrigo Germade).

Bronze: Eslováquia (Samuel Baláz, Adam Botek, Denis Mysák y Erik Vicek).

- C1 1.000 metros:

Ouro: Isaquias Queiroz dos Santos, Bra.

Prata: Hao Liu, Chn.

Bronze: Serghei Tarnovschi, Mda.

- C2 1.000 metros

Ouro: Cuba (Serguey Torres Madrigal e Fernando Dayan Jorge Enriquez).

Prata: China (Liu Hao e Zheng Pengfei).

Bronze: Alemanha (Sebastian Brendel e Tim Hecker).

Femininos:

- K1 200 metros:

Ouro: Lisa Carrington, Nzl.

Prata: Teresa Portela, Esp.

Bronze: Emma Aastrand Jorgensen, Din.

- K1 500 metros:

Ouro: Lisa Carrington, Nzl.

Prata: Tamara Csipes, Hun.

Bronze: Bronze: Emma Aastrand Jorgensen, Din.

- K2 500 metros:

Ouro: Nova Zelândia (Lisa Carrington e Caitlin Regal).

Prata: Polónia (Karolina Naja e Anna Pulawska).

Bronze: Hungria (Danuta Kozak e Dora Bodonyi).

- K4 500 metros:

Ouro: Hungria (Danuta Kozak, Tamara Csipes, Anna Karsz e Dora Bodonyi).

Prata: Bielorrússia (Marharyta Makhneva, Nadzeya Papok, Volha Khudzenka e Maryna Litvinchuk)

Bronze: Polónia (Karolina Naja, Anna Pulawska, Justyna Iskrycka e Helena Wisniewska).

- C1 200 metros:

Ouro: Nevin Harrison, EUA.

Prata: Laurence Vincent-Lapointe, Can.

Bronze: Liudmyla Luzan, Ucr.

- C2 500 metros:

Ouro: China (Sun Mengya e Xu Shixiao).

Prata: Ucrânia (Anastasiya Chetverikova e Liudmyla Luzan).

Bronze: Canadá (Katie Vincent e Laurence Vincent-Lapointese).