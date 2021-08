Presidente da FP Canoagem elogia Fernando Pimenta: «É um atleta de eleição»

O presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, Vítor Félix, elogiou esta terça-feira o "imenso valor" de Fernando Pimenta, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 em K1 1.000 metros, colocando-o num "restrito lote" dos maiores desportistas portugueses.

"É um atleta de eleição que perseguia esta medalha há muito tempo e que agora se junta a uma restrita elite de atletas portugueses olímpicos com duas medalhas, como Carlos Lopes, Rosa Mota e Fernanda Ribeiro", elogiou, em declarações à Lusa.

Fernando Pimenta, de 31 anos, que se tinha sagrado vice-campeão olímpico em Londres'2012, em K2 1.000 metros, ao lado de Emanuel Silva, terminou a prova de K1 1.000 metros de Tóquio'2020 em 3.22,478 minutos, apenas atrás dos húngaros Balint Kopasz, novo recordista olímpico, com 3.20,643, e Adam Varga (3.22,431).

"Sei que ele queria mais, porque é um atleta muito, muito ambicioso, que se desafia constantemente, contudo deve estar extremamente orgulhoso pelo que fez hoje aqui e em toda a sua carreira", acrescentou o dirigente.

Esta é a 105.º medalha de Pimenta em competições internacionais, "pecúlio que mostra bem a sua qualidade de desportista". "O Pimenta, o seu treinador Hélio Lucas, a federação e toda a família da canoagem estão de parabéns por todo o trabalho que tem sido desenvolvido e permite obter estes resultados de enorme valor internacional", concluiu.

Esta é a terceira medalha de Portugal em Tóquio'2020, depois do bronze do judoca Jorge Fonseca na categoria de -100kg e da prata de Patrícia Mamona no triplo salto.