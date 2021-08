Teresa Portela avança diretamente mas queria mais: «Tenho a noção de que não fiz a minha prova perfeita»

A canoísta Teresa Portela apurou-se esta segunda-feira para as meias-finais da prova de K1 200 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, embora não tenha ficado satisfeita com a sua prova, na qual acabou na segunda posição.

"Gostava de ter ganho a eliminatória. Tenho a noção de que não fiz a minha prova perfeita. Sou das que largo melhor e não consegui. Acontece muito na minha primeira regata, não sei porquê", disse a atleta à Lusa.

Na quarta de cinco séries no Sea Forst Waterways, Teresa Portela concluiu os 200 metros em 42,050 segundos, a 362 milésimos da vencedora, a chinesa Mengdie Yin.

Apesar do descontentamento, a canoísta, de 33 anos, gostou particularmente do segmento da aceleração, onde habitualmente não é tão forte. "É onde sou pior, mas foi o que gostei mais. Larguei mal, o que não estava previsto, pois costumo sair na frente, e desta vez tive de acelerar. Acabou por correr bem, mas não posso falhar pois é na largada onde costumo ter vantagem para as outras", assumiu.

Portela preferia a "motivação acrescida" de ganhar a eliminatória, porém está "pronta" para as meias-finais de terça-feira (09:30, 01:30 em Lisboa), que se disputam exatamente duas horas antes da final.

A canoísta portuguesa diz sentir-se "bem" no Sea Forest Waterways, uma pista de água salgada e habitualmente sujeita a condições atmosféricas instáveis. "Gosto desta pista. É diferente. Tem água salgada, mais quente do que estamos habituados. Também viemos mais cedo para o Japão para nos adaptarmos. Não percebi se é mais rápida ou lenta, mas nada a apontar", observou.

Quanto às meias-finais, que apuram quatro cada série para a regata das medalhas, formulou o desejo, em tom de brincadeira, de haver "mais atletas" na outra prova, para que assim a sua seja facilitada.

Teresa Portela, que está nos seus quartos Jogos Olímpicos, tem como resultado de referência em K1 200 metros o oitavo lugar em Londres'2012.