Teresa Portela avança diretamente para as 'meias' do K1 500

A portuguesa Teresa Portela foi a segunda colocada na primeira eliminatória do K1 500 e avança diretamente para as meias-finais dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, que se disputam amanhã. A portuguesa, que na véspera acabou o K1 200 em 10.º - ao vencer a Final B -, terminou com 1:48.727 minutos, apenas atrás da belga Hermien Peters, que fez 1:47.959.





Menos sorte teve Joana Vasconcelos, que foi somente quinta na última eliminatória do programa, ao fazer a distância em 1:57.513, bem longe das três apuradas diretamente. A portuguesa irá perto das cinco da manhã lutar pelo acesso às 'meias' via quartos-de-final.