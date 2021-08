Teresa Portela sétima na final de K1 500 metros

Teresa Portela terminou esta quinta-feira no sétimo posto da final de K1 500 metros, ganha pela imbatível neozelandesa Lisa Carrington, em 1.51,216 minutos.





A portuguesa fechou a prova 4,598 segundos da vencedora e a mais de dois segundos do pódio, que teve a húngara Tamara Csipes no segundo posto e a dinamarquesa Emma Jorgensen com o bronze.Portela sai de Tóquio com um diploma olímpico e com a segunda melhor prestação da canoagem portuguesa -- até ao momento -- no Japão, apenas superado pelo bronze de Fernando Pimenta.