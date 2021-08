Treinador de Fernando Pimenta rendido: «Mostrou mais uma vez que está entre os melhores»

Hélio Lucas, treinador de Fernando Pimenta, assumiu esta madrugada que "foram uns Jogos Olímpicos excecionais" e que, com a conquista da medalha de bronze na prova de K1 1000 metros em Tóquio’2020, o canoísta português "mostrou mais uma vez que está entre os melhores".





"Nós vimos o ciclo olímpico em que o Fernando foi o atleta que esteve sempre nas medalhas, quer em Europeus, quer em Mundiais, foi fantástico e foi coroado aqui com esta medalha de bronze. É lógico que queríamos mais, a ambição do Fernando é grande, é fazer sempre melhor", afirmou Hélio Lucas em declarações à RTP."A medalha é dele, é ele que faz todos os dias o esforço e dá o seu melhor. Eu sou um instrumento, por assim dizer, vou acompanhando, vou ajudando e vou retocando as coisas para que ele se mantenha neste nível", admitiu o treinador português.O treinador do canoísta português admitiu que foi "uma prova fantástica onde foi batido por três vezes o recorde olímpico". "Se nós analisarmos este ano, foi um ano em que o Dostal teve sempre nas medalhas e hoje foi quinto, o alemão ganhou a última taça do mundo, talvez a prova mais importante, sem ser os Jogos Olímpicos, em que estava mais competitivo, e hoje foi quarto, ou seja, foi uma prova muito aberta em que o Fernando mostrou mais uma vez que está entre os melhores".