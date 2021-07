De "imortal" a "histórico": Equador rendido a Richard Carapaz

O Equador agradeceu ao "imortal" Richard Carapaz a conquista "histórica" da medalha de ouro na prova de fundo masculina de ciclismo de estrada dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, a segunda do país no maior evento desportivo mundial.

"Obrigado Richard! Histórico! Orgulho equatoriano", foi a reação efusiva do ministro do Desporto daquele país sul-americano, Sebastián Palacios, na conta oficial na rede social Twitter.

O Ministério do Desporto do Equador agradeceu a Caparaz a "conquista da primeira medalha de ouro no ciclismo", uma vez que o outro título olímpico foi conquistado pelo marchador Jefferson Pérez nos Jogos Atlanta1996.

"Virão mais proezas, escrever-se-ão livros com as tuas façanhas e passaram anos e até alguém poderá repetir o êxito na tua prova preferida. Mas nada, absolutamente nada, conseguirá fazer esquecer que escreveste com letras douradas uma história que te tornou imortal", escreveu o Comité Olímpico Equatoriano.

Carapaz, de 28 anos, cumpriu os 234 quilómetros entre o Parque Musashinonomori e a Pista Internacional de Fuji em 6:05.26 horas, num triunfo a solo, com 1.07 minutos de vantagem para o belga Wout van Aert, que levou a prata ao sprint face ao esloveno Tadej Pogacar, terceiro.

O português João Almeida chegou em 13.º lugar, a 3.03 minutos do vencedor, no que foi a sua estreia em Jogos Olímpicos, enquanto Nelson Oliveira foi 41.º, a 10.12, na terceira presença: abandonou no Rio'2016 e foi 69.º em Londres'2012, no fundo, com um sétimo lugar no contrarrelógio de há cinco anos.