É com 92 atletas, distribuídos por 17 modalidades, que Portugal se fará representar nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020. Desta lista, 56 são estrantes, sendo que 14 deles são provenientes de uma só modalidade, o andebol, que pela primeira na história marcará presença nuns Jogos Olímpicos. Falando em história, Portugal também está presente na estreia do surf e do skate, duas modalidades que fazem parte da nova aposta do COI. Abaixo pode consultar todos os nomes apurados, ver todos os dados e saber as expectativas de cada um.