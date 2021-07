A história e as lendas dos Jogos Olímpicos

Tóquio recebe a 32.ª edição dos Jogos Olímpicos da era moderna Sérgio Magalhães 10:00

Lendas

Palco de sonho para milhões de atletas a nível global, os Jogos Olímpicos são também o espaço onde foram criadas algumas das maiores lendas da história do desporto. E se vencer uma medalha, seja ela de ouro, prata ou bronze, é algo para recordar, o que dizer daquilo que fizeram estas dez lendas que destacamos? Dos heróis do passado, aos mais recentes Michael Phelps ou Usain Bolt, passando pela 'menina' Simone Biles, conheça alguns dos nomes que fizeram história neste que é o maior evento desportivo à escala global.

MICHAEL PHELPS



Data de nascimento: 30/06/1985, 36 anos

Naturalidade: Baltimore, Estados Unidos da América

Modalidade: Natação



Registo olímpico:

4 Jogos Olímpicos (2004, 2008, 2012 e 2016)

28 medalhas (23 ouros, 3 prata e 2 bronze)



LARISA LATYNINA



Data de nascimento: 27/12/1934, 86 anos

Naturalidade: Kherson, União Soviética

Modalidade: Ginástica artística



Registo olímpico:

3 Jogos Olímpicos (1956, 1960 e 1964)

18 medalhas (9 ouros, 5 prata e 4 bronze)



SIMONE BILES



Data de nascimento: 14/03/1997, 24 anos

Naturalidade: Columbus (Ohio), Estados Unidos da América

Modalidade: Ginástica artística



Registo olímpico:

1 Jogos Olímpicos (2016)

5 medalhas (4 ouros e 1 bronze)



USAIN BOLT



Data de nascimento: 21/08/1986, 34 anos

Naturalidade: Sherwood Content, Jamaica

Modalidade: Atletismo



Registo olímpico:

4 Jogos Olímpicos (2004, 2008, 2012 e 2016)

8 medalhas (8 ouros)



MARK SPITZ



Data de nascimento: 10/02/1950, 71 anos

Naturalidade: Modesto (Califórnia), Estados Unidos da América

Modalidade: Natação



Registo olímpico:

2 Jogos Olímpicos (1968 e 1972)

11 medalhas (9 ouros, 1 prata e 1 bronze)



CARL LEWIS



Data de nascimento: 01/07/1961, 60 anos

Naturalidade: Birmingham (Alabama), Estados Unidos da América

Modalidade: Atletismo



Registo olímpico:

4 Jogos Olímpicos (1984, 1988, 1992 e 1996)

10 medalhas (9 ouros e 1 prata)



NADIA COMANECI



Data de nascimento: 12/11/1961, 59 anos

Naturalidade: Onesti, Roménia

Modalidade: Ginástica artística



Registo olímpico:

2 Jogos Olímpicos (1976 e 1980)

9 medalhas (5 ouros, 3 prata e 1 bronze)



BIRGIT FISCHER



Data de nascimento: 25/02/1962, 59 anos

Naturalidade: Brandemburgo, Alemanha

Modalidade: Canoagem



Registo olímpico:

6 Jogos Olímpicos (1980, 1988, 1992, 1996, 2000 e 2004)

12 medalhas (8 ouros e 4 prata)



EDOARDO MANGIAROTTI



Data de nascimento: 07/04/1919; faleceu em 2012, com 93 anos

Naturalidade: Renate, Itália

Modalidade: Esgrima



Registo olímpico:

5 Jogos Olímpicos (1936, 1948, 1952, 1956 e 1960)

13 medalhas (6 ouros, 5 prata e 2 bronze)



ISABELL WERTH



Data de nascimento: 21/07/1969, 51 anos

Naturalidade: Issum, Alemanha

Modalidade: Equestre



Registo olímpico:

5 Jogos Olímpicos (1992, 1996, 2000, 2008 e 2016)

10 medalhas (6 ouros e 4 prata)



História dos Jogos e medalheiro absoluto

Tóquio vai marcar a 32.ª edição dos Jogos Olímpicos da era moderna, juntando-se a capital japonesa a uma rica história, como feitos e factos que ficaram para sempre na memória dos amantes do desporto. Abaixo pode consultar dados sobre cada uma delas, desde Atenas'1896 até aos Jogos mais recentes, realizados no Rio de Janeiro há cinco anos.





Mais medalhados por edição



Evento mais importante da história, os Jogos Olímpicos entregam desde a edição de 1904 as tradicionais três medalhas (ouro, prata e bronze). Olhando à história, milhares de medalhas já foram entregues, sendo que nesse particular são os Estados Unidos os grandes dominadores, com um total de 2526 metais. O domínio é tal, que a União Soviética, a segunda colocada, tem menos 1500 medalhas conseguidas (1010). Já a Grã-Bretanha fecha o top-3 histórico, com 845. Neste particular, as 24 medalhas portuguesas colocam o nosso país no 67.º posto absoluto.



Analisando edição a edição, o domínio norte-americano é evidente, com 17 Jogos Olímpicos nos quais acabou à frente das demais comitivas. Abaixo pode consultar precisamente essa divisão, repartida pelo número de metais diferentes conquistados.







