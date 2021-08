Afinal havia outro(s): Sheikhalizadehkhanghah tem concorrência na luta do apelido mais longo

Na semana passada destacámos o apelido Sheikhalizadehkhanghah, referente à nadadora azeri Maryam, mas a verdade é que em Tóquio há muitos outros nomes que estão a dar que falar nas redes sociais. O mais recente é o canoísta iraniano Ali Aghamirzaeijenaghrad, que por estar na mesma bateria que um brasileiro acabou por levar os canarinhos à loucura assim que o seu nome apareceu na transmissão televisiva. Pudera!





Mas, por incrível que pareça, o nome do iraniano não chega para superar o de Sheikhalizadehkhanghah no campeonato dos apelidos mais longos, já que se fica pelos 20 caracteres, contra os 22 da nadadora azeri de 17 anos. Outro apelido que tem dado que falara é o do voleibolista Javad Karimisouchelmaei, também do Irão, mas que também não chega para bater o inusitado recorde da atleta azeri. Será que para Paris'2024 teremos outros candidatos?