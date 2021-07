Álcool sim, preservativos... não: organização de Tóquio'2020 define regras para a Aldeia Olímpica

A pouco mais de um mês do arranque dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, o comité organizador divulgou algumas medidas a ser seguidas pelos atletas na Aldeia Olímpica, com o especial destaque a ir para a autorização para o consumo de álcool (apenas no interior dos quartos) e a quebra da tradição de entrega de preservativos à chegada, que já durava desde Seul'1988. Ao invés, o comité organizador irá entregar os preservativos... à partida dos atletas. Relativamente ao consumo de bebidas alcoólicas, as regras impedem que as mesmas sejam consumidas nas áreas comuns, ainda que não se saiba qual a eventual sanção a quem não cumprir a regra.





A proibição do consumo de álcool chegou a ser ponderada, de forma a alinhar as medidas com aquelas que estão em vigor no país por conta da pandemia, mas a organização acabou por permitir uma exceção, sempre desde que os mesmos sejam apenas consumidos em privado e não nos espaço comuns. A ideia desta medida, tal como a questão dos preservativos, passa essencialmente por ajudar limitar o contacto com outros atletas dentro da Aldeia Olímpica devido à pandemia, algo que os participantes já foram aconselhados a seguir.Além do anúncio destas medidas, o Comité Organizador mostrou ainda como será a Aldeia Olímpica, espaço que deverá receber entre 23 de julho e 8 de agosto cerca de 18 mil pessoas, entre atletas e treinadores. O complexo, localizado junto a Harumi, em Tóquio, fica a cerca de seis quilómetros do Estádio Nacional e possui 21 prédios residenciais e 3800 condomínios.